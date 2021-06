Zugersee Schlechte Erfahrungen: Selbst Wakesurfer stellen sich gegen ein kommerzielles Wakesurf-Angebot Braucht es ein gewerbliches Wakesurf-Angebot auf dem Zugersee? Während der Kanton über dieser Frage brütet, ruft sie bei eingesessenen Wakesurfern dunkle Erinnerungen an einen Fall hervor, der 2004 vor Bundesgericht endete.

Ein Wakesurfer auf dem Vierwaldstättersee. Bild: André A. Niederberger

Dass der Zuger Andi Springhetti auf dem Zugersee ein kommerzielles Wakesurf-Angebot lancieren will, weckt bei seeanliegenden Vereinen unliebsame Erinnerungen. Zuletzt hat sich vor 17 Jahren eine Wakeboard-Schule aus Zürich auf dem Zugersee niedergelassen und sich – so der Tenor – mit hohen Wellen und Lärm rücksichtslos gegenüber anderen, privaten Seenutzern verhalten. Daraufhin hat der Zuger Regierungsrat im Juni 2004 entschieden: Wakeboarden, Wasserskifahren oder Wakesurfen sind auf den Zuger Seen nur noch von Juni bis September jeweils von 10 bis 20 Uhr und nur auf den dafür vorgesehenen Korridoren erlaubt.

Die Zürcher Schule war bald darauf vom Zugersee verschwunden. Und die privaten Zuger Wakesportler zogen gegen die Einschränkungen vor Bundesgericht.

Wellen wie in Hawaii?

Daniel Schärer ist Präsident von Zug Sports, wozu auch die IG Wassersport gehört – eine Community, die private Wakeboarder, Stand-Up-Paddler, Wake-, Kite- und Windsurfer vereint. Schärer war 2004 einer der Beschwerdeführer. Er sagt: «Damals hat sich die Schule nicht an die Regeln gehalten und hat die ganze Sportart in Verruf gebracht. Es hat kein Dialog stattgefunden.» Und:

«Wir wollen nicht wieder die Konsequenzen von Problemen tragen müssen, mit denen wir nichts zu tun haben.»

Mittlerweile sei das Verhältnis zwischen den Wakesportlern und den anderen Seevereinen respektvoll und dialogorientiert, das Miteinander auf dem See gut.

Schärer befürchtet, dass es mit dem Zuger Wakesurfangebot in eine ähnliche Richtung gehen könnte wie vor 17 Jahren. Dies macht er an der Werbung von Reboat fest, wie er im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens an die Zuger Seepolizei schreibt. Von Sprüchen und Slogans wie «Release the Beast» («lass das Monster frei»), «Hawaii-Wellen in der Schweiz», «wuchtige Soundanlage und Party-Beleuchtung inklusive» distanziere sich die IG Wassersport.



Testsaison und zeitliche Beschränkung

Um herauszufinden, ob und wie sich das Wakesurf-Angebot in den bestehenden Seebetrieb eingliedern kann, schlägt Schärer ein Testjahr vor, «um Lehren zu ziehen und Anpassungen zu machen». Zudem schlägt die IG Wassersport vor, der Betrieb soll an Arbeitstagen von 12 bis 20 Uhr fahren dürfen, nicht aber an Wochenenden.

Wenn überhaupt, will Martin Käppeli das Wakesurf-Angebot nur von 10 bis 17 Uhr dulden, wie seiner Stellungnahme an die Zuger Seepolizei zu entnehmen ist. Der Präsident des Ruderclubs Cham glaubt, dass die Surfwellen, die durch das andauernde Hin- und Herfahren entstehen, das Rudertraining stören. Er sieht vor allem die Juniorenförderung in Gefahr. Für Käppeli ist indes das Betriebskonzept problematisch, wie er auf Anfrage sagt: Aus dem Konzept gehe zu wenig deutlich hervor, ob es nur bei einem Boot – nämlich jenem von Andi Springhetti – bleibe, und wie häufig und wie lange es im Einsatz wäre.



Nächste Schritte der Seepolizei noch unklar

Die Ansprüche der verschiedenen Interessengruppen gehen also stark auseinander. Da es sich um ein laufendes Bewilligungsverfahren handelt, kann Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei, keine konkreten Auskünfte erteilen, wie es um die nächsten Schritte betreffend Reboat Zug steht. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens wurden alle betroffenen Vereine, Seenutzer und Amtsstellen angeschrieben. Rund die Hälfte hat gemäss Aklin von ihrem Recht, eine Stellungnahme einzureichen, Gebrauch gemacht.