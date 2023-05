«Zug Magic» Im Juli gibt es im Zugersee jeden Abend eine grosse Wasser-Show «à la Las Vegas» «Der Juli in Zug wird bunt: Dann findet das neue Spektakel «Zug Magic» statt. Im Zugersee bei der Stadt Zug wird jeden Abend eine Wasser- und Multimedia-Show gezeigt.»

So wird die Wassershow auf dem Zugersee gemäss Homepage der Veranstalter daherkommen. zugmagic.ch

«Zug Magic»: So heisst die neue Show, welche im Sommer bei der Seepromenade in der Stadt Zug vom 1. bis 29. Juli jeden Abend gezeigt wird. Konkret finden täglich zwischen 18 und 21 Uhr eine jeweils vierminütige Wassershows «à la Las Vegas» statt, heisst es in einer Mitteilung von Zug Tourismus, welche die Shows mit Zugsports und WWZ Energie AG organisiert. Um 21.40 bis 21.58 Uhr wird das Wasserspiel jeweils zur Multimedia-Show.

Eine Leinwand aus Wasser, die 1500 Quadratmeter gross ist

Gemäss Auskunft von Dominic Keller von Zug Tourismus werden im Zugersee Flosse positioniert, auf denen Düsen Wasserstrahlen in die Luft spritzen. Diese Wasserstrahlen werden beleuchtet. Das Ganze wird von von Musik untermalt, «so wie man es vom Hotel Bellacio in Las Vegas her kennt», sagt Keller. Die Multimedia-Show funktioniert so: Mit feinsten Wasserstrahlen wird ein sogenannter Hydroscreen produziert; eine Leinwand, die 30 Meter hoch und 50 Meter breit ist und mit einem Beamer bespielt werden kann, «zum Beispiel mit Videos zur Geschichte von Zug», so Keller.

Der neue Anlass kostet laut Auskunft «einen sechsstelligen Betrag, das Bugdet ist gesichert». Finanziert wird es von Sponsoren, von der Stadt Zug werde Arbeitsleistung beigesteuert. Ziel sei es, künftig jeden Sommer ein solches Wasserspektakel durchzuführen; «es ist ein nachhaltiger Anlass, man kommt ja etwas weg von Feuerwerken», so Keller. Es sei ein Event, den Zuger zusammenbringen soll, aber auch das Potenzial habe, neue Gäste nach Zug zu locken und das lokale Gewerbe zu stärken. Dafür hätten sich die Organisatoren sogar vertraglich zusichern lassen, dass im Umkreis von 100 Kilometern um Zug kein gleicher Anlass stattfinden dürfe. 2022 haben bereits im Thunersee solche Wasserspiele stattgefunden, für diesen Sommer ist das dort ebenfalls wieder geplant.

Flugshow und Feuerwerk gibt es nicht mehr

Am 1. Juli findet in Zug zudem das Zuger Seefest statt, mit dem Zug Magic lanciert wird. Eine Flugshow und Feuerwerk wird es nicht mehr geben. Stadtpräsident André Wicki wird auf der Homepage von Zug Magic so zitiert: «Mit ‹Zug Magic› lanciert die Stadt Zug ein neues nachhaltiges und zeitgemässes Format, das Gross und Klein begeistert und für Wertschöpfung beim Zuger Gewerbe sorgt.»