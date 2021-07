Zugverkehr Wegen einer Fahrleitungsstörung: Probleme beim Bahnverkehr zwischen Zug und Zürich Hauptbahnhof Bis um zirka 8 Uhr brauchen Pendler zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zug Geduld. Es muss mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gerechnet werden.

Grund für die Verspätungen und Zugausfälle ist eine Fahrleitungsstörung, wie es in den Bahnverkehrsinformationen der SBB heisst. Der Bahnverkehr zwischen Baar und Thalwil ist derzeit unterbrochen. Reisende von Zürich HB nach Zug wird empfohlen, via Affoltern am Albis zu Reisen.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Zürich HB - Zug https://t.co/IUQUPrzwjG — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) July 7, 2021

Wer von Genf, Lausanne, Bern, Olten, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Biel/Bienne und Basel SBB nach Zug reisen will, soll dies via Luzern tun. (pw)