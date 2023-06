Menzingen Zum 16. Mal wurde wettbewerbsmässig Holz gerückt Auf dem Hof Ebnet ging es am Sonntag zur Sache. Fuhrleute und ihre Pferde massen sich beim Holzrücken.

Holzrücken ist Teamarbeit: Im Bild ist Fuhrmann Günter Bösch mit dem Freibergerwallach Lennox. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 25.6.2023)

Es war am Sonntag eine schweisstreibende Arbeit für Pferde und Fuhrleute. In Menzingen wurde auf dem Hof Ebnet zum 16. Mal die Holzrückeprüfung durchgeführt. Ausserdem fand am selben Anlass die Haflinger Schweizer Meisterschaft 2023 statt. Dafür hatten sich sechs Fuhrleute mit ihren Pferden angemeldet.

Insgesamt waren für die Wettkämpfe gemäss Startliste 17 Pferde der Rassen Haflinger, Freiberger und Noriker gemeldet. Holzrücken sei nicht nur ein Sport, der zum Vergnügen praktiziert werde, heisst es auf der Website des Schweizerischen Verbands für Pferdesport.

Trotz hoch entwickelter Maschinen zur Holzgewinnung, gebe es immer noch Gebiete, in denen die anstehenden Arbeiten im Wald nicht maschinell durchgeführt werden könnten. Da kämen die Pferde ins Spiel: Unwegsames Gelände sei für die trittsicheren und starken Tiere kein Problem.

Das Holzrücken auf dem Hof Ebnet in Menzingen war eine schweisstreibende Angelegenheit. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 25.6.2023)

Beim Holzrücken würden vorwiegend Pferde der Kaltblutrassen ab rund 700 Kilogramm eingesetzt. Die Arbeit erfordere solide Pferde, die gut geschult seien. Sie müssten präzise auf Stimmkommandos reagieren können. Davon konnten sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugen. (haz)