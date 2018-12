Zum Jahreswechsel ist in Zug einiges los Schlemmen oder durchtanzen – es gibt viele Möglichkeiten, das neue Jahr zu begrüssen. So auch im Kanton Zug. Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl von Angeboten. Vanessa Varisco

Neben den Korken werden in der Silvesternacht auch die Feuerwerke knallen. (Symbolbild: Christian H. Hildebrand)

Für alle diejenigen, die den Jahreswechsel nicht zu Hause gemütlich auf dem Sofa verbringen wollen, sondern lieber das Tanzbein schwingen, gibt es im ganzen Kanton verschiedene Möglichkeiten, zu feiern. Aber nicht nur Tanzbären kommen auf ihre Kosten; diverse Restaurants haben Tür und Tor geöffnet für Feinschmecker und bieten teilweise spezielle Silvestermenüs an. Unsere Zeitung zeigt in der nachfolgenden Liste einige Veranstaltungen, die am Montagabend stattfinden. Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stadt Zug

In der Chollerhalle an der Chamerstrasse wird mit viel Musik ins neue Jahr gestartet. An der New Years Eve Silvester Night können Tanzbegeisterte zu verschiedensten Genres wie House, Hip-Hop oder Latin feiern. Türöffnung ist um 21 Uhr, Ende der Veranstaltung gegen 4 Uhr im neuen Jahr. Tickets sind ab 32 Franken erhältlich.

Nur wenige Schritte entfernt in der Galvanik kann man selber zum Mikrofon greifen, am Silvester Karaoke Bash. Der Eintritt ist frei und Türöffnung ist um 21 Uhr.

Eine Party – namentlich die Zuger Silvesternacht – findet auch im Club Lounge & Gallery statt. Ab 23 Uhr werden dort Club-Classics, Partytunes und Raggaeton gespielt. Auftreten werden «Ecko» und «Sleets». Tickets sind im Vorverkauf für 24 Franken erhältlich.

In der Gewürzmühle Zug veranstaltet ausserdem die Quickchange-Company, welche alljährlich auch den Zuger Operettensommer präsentiert, ihren beliebten Silvesteranlass mit Dinner und Feuerwerk und der Premiere ihrer neuen Musical-Gala. Gezeigt werden Hits aus Musicals wie «Phantom der Oper», «Cats», «West Side Story», «Evita», «Cabaret» und vielen mehr. Das Programm beginnt um 18 Uhr, Tickets: www.operettensommer.ch.

Diverse Restaurants und Bars haben an Silvester geöffnet. Und wer auf dem Wasser ins neue Jahr starten will, kann das bei der Silvester-Fahrt mit Gala-Dinner auf dem Zugersee machen.

Baar

Im Hotel Restaurant Ebel findet eine Silvesterparty unter dem Motto New Orleans 60er-/70er- Jahre statt. Serviert wird ein Drei-Gänge-Menü und um Mitternacht findet ein Feuerwerk statt.

Rock’n’Roll und Country-Musik gibt es im «Dukes» in Sihlbrugg. Das Restaurant ist ab 18 Uhr geöffnet, ab 21 Uhr können Besucher tanzen.

Für diejenigen, die es lieber besinnlich mögen, findet um 17 Uhr in der reformierten Kirche ein Gottesdienst mit Klavier und Cello statt. Im Anschluss daran können Teilnehmende einen Apéro geniessen.

Hünenberg

In der Gasthütte Zoll-Huus in der Reuss-Ebene wird das alljährliche Silvester-Hütten-Gaudi stattfinden.

Menzingen

Das Hotel und Restaurant Ochsen bietet ein Silvester-Diner ab 18 Uhr an unter dem Motto «Tour de Suisse Culinaire». Dafür braucht es weder Velo noch ein hautenges Dress und keinen Helm. Sondern nur die Lust auf einen genussreichen Abend.

Neuheim

Das Restaurant Schäfli ist auch an Silvester ab 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Oberägeri

Im Restaurant Gottschalkenberg können Besucher zum Fonduegäbeli greifen, serviert wird dort nämlich Fondue Chinoise a discrétion. Auch für einen süssen Abschluss mit Dessert ist gesorgt.

Das Restaurant Buechwäldli in Morgarten verwöhnt seine Gäste mit einem Silvester-Gala-Menü ab 18.30 Uhr bei Dekoration und lauschigem Kerzenlicht.

Risch

Tür und Tor stehen den Besuchern im Landgasthof Breitfeld in Rotkreuz offen; ab 9 Uhr mit offenem Ende.

Ebenfalls begrüsst werden Freunde der Kulinarik im Tisch und Bar Shoppingrestaurant in Holzhäusern. Die Gartenterrasse verwandelt sich im Winter in einen märchenhaften Wald und wird festlich dekoriert. Gestartet wird mit einer Tasse Glühwein oder Punsch, bevor ein Fünf-Gänge-Menü serviert wird.

Unterägeri

Eine Silvesterparty mit den «Black Barons» und grossem Feuerwerk findet in der Gemeinde auf dem Gelände des Ägeri on Ice im Birkenwäldli statt ab 20 Uhr.

Ins neue Jahr kann auch mit einem Fondue Chinoise im Seminarhotel am Ägerisee gestartet werden.

Walchwil

Das Seerestaurant Zugersee Lido ist geöffnet und serviert ein Silvestermenü.