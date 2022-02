Leserbriefe Zur Ersatzwahl in die Rechnungsprüfungskommission in Hünenberg Zum gemeindlichen Urnengang vom 13. Februar

In der Wirtschaft hat sich seit einigen Jahren klar die Meinung durchgesetzt: Diversität bzw. Vielfalt in der Zusammensetzung macht Teams und Arbeitsgruppen, ja sogar ganze Betriebe kreativer, produktiver, erfolgreicher. Dank der grösseren Vielfalt bei den vorhandenen Blickwinkeln ist eine breitere und gut abgestützte Suche nach optimalen Ergebnissen möglich. Dies betrifft u.a. die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte, die Prioritäten, die Wahl des Vorgehens, die kritische Analyse der Ergebnisse. Das spricht sogar für eine Erhöhung der Zahl der RPK-Mitglieder von drei auf fünf. Unmittelbar geht es um den Ersatz des dritten Sitzes in der Hünenberger RPK. Da ist die Kandidatur von Martin Durisch, portiert vom Grünen Forum, eine gute Möglichkeit, die politische Vielfalt in dieser wichtigen Kontrollinstanz der Arbeit der gemeindlichen Behörden zu erhöhen.

Natürlich kommt es nicht nur auf die politische Grundausrichtung an. Ebenso wichtig ist die Fachkompetenz. Als Ökonom HWV und langjähriger Mitarbeiter einer schweizerischen, international tätigen Firma ist er durch seine Tätigkeit bestens vertraut mit Rechnungswesen, Budgetvorgaben und Finanzkennzahlen. Beachtung des Gleichgewichtes zwischen wirtschaftlichen Zielvorgaben und technischen Anforderungen, Flexibilität durch eintretende Marktveränderungen sowie Beachtung von ökologischen Kriterien sind weitere wichtige Aspekte in seiner beruflichen Tätigkeit. Persönlich habe ich als früherer Gemeinderat Martin Durisch jahrelang und persönlich als engagierten Kassier des Jugendtreffs Hünenberg sowie seine zuverlässige Arbeit und sein Engagement für die Jugend kennen gelernt. Er ist in Hünenberg aufgewachsen und wohnt seit langem in Hünenberg. Ich kann Martin Durisch deshalb bestens für die Wahl in die Hünenberger RPK empfehlen.

Eric Frischknecht, Hünenberg

Endspurt – die letzte Woche vor den wichtigen Abstimmungen und Ersatzwahlen läuft. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihre Stimme abzugeben und unsere einzigartige direkte Demokratie zu leben! In Hünenberg wird das neue Mitglied der Rechnungsprüfungskommission gewählt. In den nächsten Jahren kommen finanzielle Herausforderungen auf uns zu. Grosse Investitionen wie Schulhaussanierungen und die Entwicklung des Industriegebiets Bösch stehen an. Bis die Erträge der Investitionen realisiert werden können, müssen wir haushälterisch mit dem Steuergeld umgehen. Sorgfältige Überprüfung des gemeindlichen Finanzhaushaltes durch die RPK ist ein immens wichtiger Beitrag, um uns hier auf dem richtigen Kurs zu halten.

Michael Küng ist der richtige Mann dafür! Er bringt eine Wirtschaftsausbildung und langjährige Erfahrung im Finanzsektor mit. Nicht zu vergessen sind seine vielen Jahre als Hockey-Schiedsrichter. Ich kann, als Mutter von vier Hockeyspielern, versichern, dass die Integrität, Hartnäckigkeit und kommunikative Fähigkeiten eines unparteiischen Spielleiters auf dem Eis geschliffen werden. So überrascht es nicht, dass Michael Küng diese Stärken besitzt und wir in Hünenberg davon profitieren können. Ich wähle Michael Küng, empfehle ihn wärmstens und fordere Sie auf, abzustimmen.

Eva Maurenbrecher, Kantonsrätin FDP, Hünenberg