Leserbriefe Zur Gemeinderatswahl in Unterägeri Zur Ersatzwahl in der Gemeinde Unterägeri vom 9. Januar 2022

Ich kenne Thomas Werner als Kollegen und engagierten Politiker, der für seine Meinung einsteht und diese vertritt, auch wenn es für ihn ungemütlich wird. Er ist einer, der sich getraut, auch unpopuläre Themen anzusprechen und Entscheidungen zu treffen. Ich schätze es sehr, wenn man weiss, woran man ist. Bei Thomas Werner weiss man das, deshalb empfehle ich ihn für den Gemeinderat Unterägeri.

Ralph Ryser, Unterägeri

Ein engagierter, junger und sportlicher Kandidat für den Gemeinderat in Unterägeri: Andreas Koltszynski. Er ist in Unterägeri aufgewachsen und wohnhaft, arbeitet in der kantonalen Verwaltung Zug und ist daher bestens vernetzt auf kantonaler Ebene und engagiert in lokalen Vereinen und verantwortungsvoller Gatte und Vater. Für eine Verjüngung des Gemeinderates empfehle ich Andreas Koltszynski. Mit Andreas wählen Sie die Zukunft.

Renato Duckeck, Oberägeri

Es ist erfreulich, dass die FDP mit der Nomination von Manuela Inglin eine fähige und qualifizierte Kandidatin präsentiert, um gleichzeitig die Frauenvertretung im Gemeinderat zu stärken.

Manuela Inglin hat ihre Grundausbildung als kaufmännische Angestellte in der Gemeindeverwaltung absolviert, zudem ist sie seit Jahren Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Unterägeri. Durch diese Erfahrungen, ihre Voraussetzungen und zugleich tiefe Verankerung in unserer Gemeinde verfügt sie über passende Qualifikationen, die für den Posten im Gemeinderat genau richtig sind.

Mit Manuela Inglin haben wir also eine versierte Kennerin sowie geeignete Persönlichkeit, die ihre Kompetenzen einbringen kann. Als Person mit Bodenhaftung und gesundem Menschenverstand wird sie unsere Anliegen engagiert vertreten und sich verantwortungsvoll für unser Wohl einsetzen.

Bei der Zusammensetzung des Unterägerer Gemeinderates darf man sich mit Berechtigung fragen, wo denn die Frauen sind. Mit Manuela Inglin haben wir eine politisch ambitionierte sowie fähige Frau, die politisch Einfluss nehmen will und die eigene Gemeinde mitgestalten möchte. Dass dabei eine geschlechtergemischte Teamarbeit ein konstruktiveres Miteinander mit vielseitigeren Lösungsansätzen verspricht, wissen wir aus der Diversity-Forschung; gute Entscheidungen werden erreicht, wenn sie Frauen und Männer gemeinsam treffen. Deshalb ist es an der Zeit, dass mindestens eine Frau in der Gemeinde wieder eine Stimme erhält.

Renate Köster, Unterägeri

Am 9. Januar 2022 findet eine Ersatzwahl in den Unterägerer Gemeinderat statt. Aus Überzeugung empfehle ich Ihnen dabei die FDP-Kandidatin Manuela Inglin-Henggeler (ab Wissenschwändi) zur Wahl. Sie ist in unserer Gemeinde bestens verankert und hat überall ihre Frau gestellt: im Beruf, bei ihrer Tätigkeit in den Vereinen und als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Unterägeri und der katholischen Kirchgemeinde Unterägeri.

Ich bin überzeugt, dass sie auch für den Gemeinderat Unterägeri die richtige Wahl ist. Im Jahre 1874 wurde die bis heute gültige Gemeindeorganisation mit Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden, Kirchgemeinden und Korporationen geschaffen. In den bald 148 Jahren wurden 82 Personen in den Unterägerer Gemeinderat gewählt. Manuela Inglin-Henggeler wäre dabei erst die dritte Frau nach Jolanda Aschwanden-Wiederkehr (1994 bis 1998) und Margrit Meier-Meier (2000 bis 2002).

Ich empfehle Manuela Inglin-Henggeler aber nicht nur zur Wahl, weil es an der Zeit ist, nach 20 Jahren wieder eine Frau im Unterägerer Gemeinderat zu haben, sondern weil sie für diese Aufgabe in jeder Beziehung bestens qualifiziert ist.

Joachim Eder, ehemaliger Ständerat FDP, Unterägeri