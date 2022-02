Leserbriefe Zur Wahl als Rechnungsprüfer Zur Wahl in die Rechnungsprüfungskommission in Hünenberg vom 13. Februar

Für die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) schlage ich ihnen meinen Nachbarn Martin Durisch vor.

Als Ökonom bringt er die erforderliche Fachkompetenz mit. Er kennt sich mit Finanzzahlen aus und weiss, wie man sie im Gleichgewicht halten kann. Zudem bringt Martin langjährige Erfahrungen aus der Privatwirtschaft mit, welche diese Gemeindliche Fachkommission bereichern wird.

Martin ist in Hünenberg aufgewachsen, kennt dadurch unsere Gemeinde sehr gut und weiss, was für unsere Gemeinde in finanziellen Belangen wichtig und richtig ist.

Ich werde Martin Durisch aus Überzeugung wählen und empfehle Ihnen,es auch zu tun!

Daniel Burkard, Hünenberg See

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) Hünenberg ist auf ausgewiesene Fachkräfte angewiesen, geht es doch darum, die Finanzen und Finanzstrategien der Gemeinde zu überprüfen und Empfehlungen dazu abzugeben. Die RPK ist für die Bevölkerung von Hünenberg ein wichtiges Gremium mit Kontrollfunktion über die Finanzen auch mit Blick auf die Finanzstrategien der Gemeinde. Martin Durisch bringt als erfahrener Betriebsökonom HWV genau diese Qualifikationen mit und kann die Gemeinde Hünenberg fachkompetent unterstützen. Als ehem. Mitglied der reformierten Kirchenpflege kenne ich die persönlichen Kompetenzen von Martin Durisch durch sein langjähriges Engagement im Bereich der Jugendarbeit. Mit seiner fachlichen Kompetenz ist Martin Durisch für die RPK ausserordentlich gut geeignet und aufgrund seiner Professionalität die beste Wahl für Hünenberg.

Ich wähle Martin Durisch und empfehle Ihnen, ebenfalls Martin Durisch zu unterstützen!

Karin Baumgartner, Hünenberg