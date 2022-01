Leserbriefe Zur Wahl in die Hünenberger RPK Zum gemeindlichen Wahlgang vom 13. Februar

Am 13. Februar finden in Hünenberg Wahlen für die Rechnungsprüfungskommission (RPK) statt. Ich empfehle allen Hünenbergerinnen und Hünenbergern, Michael Küng zu wählen, denn er bringt das nötige Rüstzeug mit sich. Der Kandidat der FDP ist im Kanton Zug aufgewachsen und als Mitglied der Direktion sowie stellvertretender Filialleiter einer Privatbank bestens gerüstet, die Finanzen der Gemeinde Hünenberg zu kontrollieren. Genau hinzuschauen liegt ihm im Blut: Er war bis 2016 Eishockey Schiedsrichter in der NLA. In diesem Sinne wäre Michael Küng ein Powerplay-Goal für Hünenberg!

Gian Brun, Vorstand FDP Hünenberg

Für die Rechnungsprüfungskommission(RPK) steht Fachkompetenz an erster Stelle. Auch noch gut verwurzelt in der Gemeinde und bekannt durch seine früheren Engagements der freiwilligen Arbeit, sind weitere Faktoren, die Martin Durisch mit der Gemeinde verbindet. Er ist in Hünenberg aufgewachsen und durch seine frühere, langjährige Vereinsarbeit in der Pfadi und als Vertreter der evangelisch-reformierten Kirche im Jugendtreff ist er vertraut mit den Anliegen und der ganzen Entwicklung der Gemeinde.

Als Ökonom ist er sich gewohnt, Finanzen im Gleichgewicht zu halten mit den Zielvorgaben und den Anforderungen, die dabei eingehalten werden müssen. Durch seine langjährigen Erfahrungen in globalen Konzernen ist er mit Rechnungen, Budget und den Finanzkennzahlen bestens vertraut. Veränderungen im globalen Markt fordern ein Mass an Flexibilität und Anpassungen an die Entwicklungen, die in die Entscheidungen miteinbezogen werden müssen. Das kennt er aus seiner beruflichen Tätigkeit bei einer renommierten Schweizer Firma, die im globalen Markt gut positioniert und wirtschaftlich erfolgreich ist. Dabei ist Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette ein wichtiger Faktor und entspricht der Haltung einer wirtschaftlichen und ökologischen Verantwortung.

Es ist heute unerlässlich, dass sich auch die Finanzpolitik mit ökologischen Themen und dem Klimawandel befasst. Hünenberg wurde mit dem Goldlabel ausgezeichnet und an der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 wurde die gemeinderätliche Strategie zum Klimaschutz und Biodiversität vorgelegt. Es ist daher unerlässlich, dass das Nachhaltigkeitskonzept unserer Gemeinde mit den Finanzzahlen harmonisiert wird.

Mit der Kandidatur von Martin Durisch hat die Bevölkerung eine Wahl, die für die Gemeinde gewinnbringend ist. Er stellt seine langjährigen Erfahrungen aus der Privatwirtschaft der Gemeinde zur Verfügung und von dieser Professionalität und Kompetenz kann die Gemeinde Hünenberg profitieren.

Ich empfehle Ihnen Martin Durisch für die Rechnungsprüfungskommission, weil ich ihn als korrekte und gewissenhafte Person kenne und er über hervorragende Fachkenntnisse im Finanzwesen verfügt.

Rita Hofer, Co-Präsidentin Grünes Forum Hünenberg, Kantonsrätin ALG