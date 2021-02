Leserbrief Zusammen geht’s besser «Singen hilft gegen die Sprachlosigkeit», Ausgabe vom 13. Februar

Vor fünf Jahren feierte die Aphasiker-Gruppe Zug mit dem Aphasie-Chor in der Martinskirche Baar ihr 20-jähriges Jubiläum. Einige unserer Mitglieder singen auch in diesem Chor, der Anlass bleibt uns und den 700 Besuchern in bester Erinnerung. Es gibt unsere Gruppe immer noch, auch wenn derzeit keiner der monatlichen Anlässe stattfinden konnte. Umso mehr warten wir darauf, wieder gemeinsame Zeit zu verbringen, sei es beim Essen, bei Museumsbesuchen oder beim Linkshandboccia. Wenn Sie selbst von einer Sprachstörung betroffen sind oder jemanden kennen, freuen wir uns, wenn Sie in unserem Verein mitmachen. Zusammen geht’s besser!

Monika Minar, Logopäd. Praxis Baar