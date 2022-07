Zusammenarbeit Zu hoher Phosphorgehalt: Zugersee muss saniert werden Die Kantone Luzern und Zug treffen gemeinsam Massnahmen, um die Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Betroffen sind rund 280 Bauernhöfe.

Rund um den Zugersee wird ein sogenannter Zuströmbereich bezeichnet, wie die Kantone Luzern und Zug am Freitagvormittag zusammen mitteilten. Ein solcher Zuströmberich muss gemäss eidgenössischer Gewässerschutzverordnung festgelegt werden, wenn der Nährstoffgehalt eines Sees die mittlere Produktion von Biomasse überschreitet. Die Massnahme tritt in beiden Kantonen per 1. Januar 2023 in Kraft.

Landwirtschaftsbetriebe, die sich in diesem Bereich befinden, müssen Massnahmen ergreifen, wenn bei ihnen mehr Phosphor anfällt, als sie auf ihren Flächen ausbringen dürfen.

Im Kanton Zug sind zirka 250 Betriebe betroffen, etwa 60 davon werden zu Massnahmen verpflichtet werden. Im Kanton Luzern ist die Zahl der betroffenen Betriebe kleiner: Insgesamt sind 34 Betriebe betroffen und nur einige wenige werden Massnahmen ergreifen müssen.

Für eine nachhaltige Sanierung braucht es weitere Massnahmen

Der Zugersee liegt mit einem Phosphorgehalt vom zirka 80 Milligramm pro Kubikmeter an der Spitze der nährstoffreichen Seen in der Schweiz. Für eine nachhaltige Gesundung des Sees brauche es neben dem Zuströmbereich deshalb weitere Massnahmen, wie die Kantone Luzern und Zug schreiben.

So prüfe etwa der Kanton Zug weitere Massnahmen wie eine Zirkulationsunterstützung mit Pressluft im Südbecken während des Winters. Die Rückführung des Sees in den naturnahen Nährstoffzustand bleibe auf jeden Fall eine Generationenaufgabe mit dem Ziel, die Wasserqualität langfristig wiederherzustellen.