ZVB will eine ganze Linie auf E-Busse umstellen Die ersten Erfahrungen mit dem neuen E-Bus seien gut, teilen die Zugerland Verkehrsbetriebe mit. Nun geht die ZVB einen Schritt weiter und plant eine ganze Linie umzustellen. Ziel ist der C0 2 -neutrale Linienbetrieb bis ins Jahr 2035.

Der neue ZVB-Elektrobus ist seit kurzem im Linienbetrieb unterwegs. (Bild: PD)

(rh) Die ZVB setzt auf Elektromobilität und baut sie Schritt für Schritt aus. Die ersten Erfahrungen mit dem neuen E-Bus im Einsatz auf der Linie seien gut und würden wertvolle Erkenntnisse liefern, die in die betrieblichen Abläufe einfliessen, teilt die ZVB mit. Nun will die ZVB bis 2021 eine ganze Linie auf elektrische Fahrzeuge umstellen. Dazu wird die Anschaffung von weiteren batteriebetriebenen Bussen notwendig. Die Vorarbeiten für die entsprechende Ausschreibung wurden aufgenommen.

Die ZVB hat eine Roadmap in die E-Zukunft skizziert. Das Fernziel ist der CO 2 -neutrale Linienbetrieb bis ins Jahr 2035. Dieses Ziel wird über Etappen angestrebt, die periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Die neue E-Linie ist dabei der nächste Zwischenhalt. «Wir lernen laufend dazu und wollen von technologischen Entwicklungen profitieren», wird Cyrill Weber, Unternehmensleiter der ZVB, zitiert. Auch andere Antriebstechnologien werden aktiv beobachtet.