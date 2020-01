Die ZVB will schrittweise Richtung Elektromobilität Die Zuger GLP setzt sich für die Beschaffung von umweltfreundlicheren Bussen ein. Nun hat die Regierung auf den Vorstoss geantwortet.

Seit letztem November kurvt ein vollelektrischer Batteriebus der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) durch den Kanton Zug. Für die Grünliberalen ist in dieser Sache noch Luft nach oben: So reichten die GLP-Kantonsräte im vergangenen März das Postulat betreffend Busbeschaffung der Zugerland Verkehrsbetriebe ein. Nun hat die Regierung geantwortet und beantragt, das Postulat als erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben. Ihr Fazit: Die ZVB reagiere auf den jeweiligen Stand der Technik und des Fortschritts zeitgerecht. Ferner ist aus der Vorlage zu erfahren, dass die ZVB die Umstellung einer gesamten Linie auf Elektrobusse für das Jahr 2021 plane mit dem Fernziel, bis 2035 den CO2-neutralen Linienbusbetrieb im Kanton Zug sicherzustellen.

Auslöser, das Postulat einzureichen, war die öffentliche Ausschreibung der ZVB für neue Fahrzeuge als Ersatzbeschaffung. Dabei handelte es sich um Dieselbusse.

Die Reichweite ist noch nicht ausreichend

In der Vorlage führt der Regierungsrat nun aus, wie die ZVB die Elektromobilität bereits heute unterstütze und fördere. So sei die Einführung der Elektromobilität auch Teil der aktuellen Strategie der ZVB. Die Umsetzung erfolge schrittweise mit verschiedenen Massnahmen je nach finanziellen und technischen Möglichkeiten. In der Vorlage wird auf das Beschaffungsverfahren von Bussen eingegangen. Demnach werden rund alle vier Jahre sogenannte Rahmenbeschaffungen durchgeführt. Die ZVB macht dies in Kooperation mit anderen Transportunternehmen, um lukrative Angebote zu erhalten. «Die Fahrzeuge werden laufend, nicht alle auf einmal ersetzt, mit dem Vorteil, dass die ZVB auf die jeweils neuen erprobten Technologien reagieren kann», heisst es.

Zur von der GLP angesprochenen Beschaffung 2019 heisst es in der Vorlage: Unter anderem sei die Reichweite der Fahrzeuge noch nicht ausreichend, «um sämtliche Dieselfahrzeuge auf dem Liniennetz der ZVB mit Berg- und Talstrecken zu ersetzten». Zusätzlich müsse die Ladetechnik sowie die gesamte Logistik aufgebaut werden. Aus diesen Gründen habe die Beschaffungsgemeinschaft beschlossen, die Ausschreibung auf die bewährten Technologien der Hybrid- und Dieselantriebe zu beschränken. Auch gebe es keine Abnahmeverpflichtung der Besteller. Der Regierungsrat stellt fest: «Die ZVB hält sich mit den Fahrzeugausschreibungen alle Türen offen.»

Aus Wasserstoffantrieb wird nicht eingegangen

GLP-Kantonsrat Martin Zimmermann (Baar) stellt die Antwort der Regierung jedoch «nur bedingt» zufrieden. «Uns freuen die weiteren Informationen zu den Bemühungen der ZVB, aber wir sehen eine einseitige Beantwortung bezüglich Elektrobussen», erklärt er. Denn im Postulat hätten sie «explizit» auf andere Technologien wie Hybrid- oder Wasserstoffantrieb hingewiesen. «Gerade auf den Wasserstoffantrieb wird nicht eingegangen und nur erwähnt, dass der sich einmal durchsetzen könnte», präzisiert Zimmermann. Ob dieser Ansatz jedoch bereits evaluiert worden sei, werde nicht erwähnt. Mit der Erheblichkeitserklärung sei er zwar einverstanden. Ob die Massnahmen aber reichen würden, um das Postulat als erledigt abzuschreiben, beschliesse seine Partei am Montagabend. Wahrscheinlich werde man sich auf die CVP-Motion betreffend den CO2-neutralen Busbetrieb – die GLP gehört im Kantonsrat zur CVP-Fraktion – konzentrieren. Die Motion steht an der kommenden Kantonsratssitzung vom 30. Januar zur Überweisung an. Martin Zimmermann sagt: «Die Motion der Fraktion beinhaltet ein sehr wichtiges Element, dass der Kanton für eine gewisse Zeit die Mehrkosten übernimmt, damit der Umbau der Busflotte nicht auf Kosten höherer Preise für die Kunden erfolgen muss.»

Das GLP-Postulat ist ebenfalls für Kantonsratssitzung vom kommenden Donnerstag traktandiert.