Leserbrief Zwei, die gleich heissen, meinen nicht dasselbe «Leserbrief: Lasst Euch nicht vom Wolf fressen», Ausgabe vom 10. August

Jetzt bin ich aber erleichtert ...

Die zahlreichen und mittlerweile nicht mehr aufhören wollenden Leserbriefe eines Marcel Schneider aus Cham haben mich dazu veranlasst auch einmal ein paar Zeilen zu schreiben.

Mittlerweile hat die Redaktion reagiert und veröffentlicht die Leserbriefe meines Namensvetters unter seinem vollen Namen.

Auch wenn es der Zufall so will, dass er mit seinen Worten zur Neueröffnung der Badi Hirsgarten in Cham (Leserbrief vom 13. Juli) meiner persönlichen Meinung über die der Gemeinde gegenüber respektlose Führung dieses einmaligen Ortes sehr nahe kommt, und ich deswegen auch schon mehrfach angesprochen wurde, ob ich das geschrieben hätte, driftet der andere Schreiber immer mehr von meiner Linie ab. Trägt er doch denselben Namen wie ich, ist es mir nun doch wichtig, mich von seinen Artikeln zu distanzieren.

Ja ich frage mich sogar, ob der Lockdown diese Person so schlimm getroffen hat, dass er nichts Besseres zu tun hat, als auf bald jeden, auch vernünftigen, Leserbrief seinen oft überflüssigen Kommentar abzugeben?

Es lebe die Meinungsfreiheit ... aber bitte nicht unter meinem Namen.

Danke an die Redaktion für die Richtigstellung.

Marcel Schneider, Cham