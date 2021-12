Vereine Der Schwingerklub Ägerital blickt auf zwei durchzogene Saisons zurück Ernst Zepp wird neues Ehrenmitglied des Schwingerklubs Ägerital.

Das neue Ehrenmitglied Ernst Zemp umrahmt von den neuen Freimitgliedern Ruedi Schillig (links) und Lukas Baumann.

An Maria Empfängnis versammelte sich die Schwingerfamilie zum Klubschwingen in der Schwinghalle in Oberägeri. Mit vorweihnachtlicher Stimmung wurden besten Jungschwinger des Klubs auserkoren. Bei den Jüngeren siegte Kevin Staub. Er besiegte im Schlussgang Raphael Iten. In der Kategorie der älteren Jungschwinger gewann Remo Huwiler mit sechs gewonnen Gängen.

Am vergangenen Samstag hielt der Schwingklub Ägerital nach einem Jahr Unterbruch die 78. Generalversammlung ab. Mit 69 Anwesenden wurde im Chlösterli Unterägeri zuerst ein Nachtessen eingenommen, ­danach führte Präsident Lars ­Reding durch die GV. Bei den Jahresberichten konnte der ­Präsident auf zwei durchzogene Jahre zurückblicken, in denen es viel Ungewissheit gab und auch viele spontane und flexible Helfer brauchte. Die Saison 2020 fiel, aus bekannten Gründen, komplett ins Wasser und in der vergangenen Saison führten die Zuger Schwingklubs alle Feste auf einem Schwingplatz in Baar durch. Dies leider ohne Zuschauer.

Viele Auszeichnungen, aber auch viele Verletzungen

Die Aktivschwinger konnten einerseits auf eine positive Saison zurückschauen, andererseits wurden sie von der Verletzungshexe kaum verschont. Adrian Elsener verletzte sich am Innerschweizer Schwingfest und fiel die restliche Saison aus. Noe van Messel startete verheissungsvoll in die Saison und gewann zu Beginn gleich zwei Rangfeste. Am Stoos-Schwinget musste er nach zwei Gängen leider aufgeben und sich anschliessend einer Knieoperation unterziehen. Insgesamt drei Kränze holte Marcel Bieri für den Schwingklub Ägerital. Auf dem Stoos gewann er den fünften Kranz in Folge, auch am Innerschweizer reichte es mit dem fünften Rang für ein Eichenlaub. Am eigenen Kantonalschwingfest kam es für den Lehrer dann zu Saisonhöhepunkt. Er gewann zum zweiten Mal ein Kranzfest, indem er Christian Schuler im Schlussgang ins Sägemehl bettete. Darauf folgte leider ein Innenbandriss und Bieri musste die Saison beenden, ohne am Saisonhöhepunkt in Kilchberg sein Talent unter Beweis stellen zu können.

Der Vorstand bleibt ein weiteres Jahr gleich

Für die Jungschwinger wurden 43 Trainings angeboten. Mit Trainer Daniel Suter und seinem Team reiste der Nachwuchs an 15 Schwingfeste, wo insgesamt 39 Auszeichnungen und ein Sieg durch Raphael Iten (am Zuger Kantonalen Nachwuchsschwingertag) erkämpft wurden. Finanziell konnte Martina Rastberger eine grosse Vermögenszunahme verkünden, da ein hoher Betrag vom Esaf 2019 für die Helfereinsätze eingegangen sind.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen, der gesamte Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Bei den Ehrungen wurden mit Freuden zwei neue Freimit­glieder aufgenommen. Lukas Baumann für seine Arbeit im Vorstand und Ruedi Schillig für seinen grosszügigen Einsatz bei den Jungschwingern und als Kampfrichter. Ernst Zemp wurde für seine langjährige Arbeit als Festwirt an diversen Kantonalschwingfesten und als gewissenhafter Kampfrichter während mehr als 20 Jahren in die Gilden der Ehrmitglieder aufgenommen.

Für den Schwingklub Ägerital: Tamara Züger