Leserbrief Zwei Lesermeinungen zum Jagdgesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September

Birkhahn und Schneehuhn sind gefährdete Vogelarten. Trotzdem werden jedes Jahr ganz legal 500 Birkhähne und 400 Schneehühner geschossen, als reine Sport- und Freizeitaktivität. Der Kanton Wallis verkauft sogar Lizenzen an ausländische Jagdtouristen (so auch beim geschützten Steinbock). Diese Jagd nur wegen der Trophäen (Gehörn, Federn und zur Ausstopfung) muss aufhören! Die Bejagung schwächt zusammen mit den Störungen durch Freizeitnutzungen (Sommer und Winter) die labilen Populationen.

Auch beim ebenfalls gefährdeten Feldhasen besteht keine ökologische Notwendigkeit zur Bejagung. Trotzdem werden immer noch 1600 Feldhasen pro Jahr geschossen. Was nützen teure Naturschutzprogramme zur Förderung seltener und gefährdeter Arten, wenn diese nicht von der Abschussliste genommen werden.

Und noch ein Wort zu den rund 400 Schafen, die pro Jahr von den rund 80 Wölfen gerissen werden (also maximal 5 pro Wolf und Jahr): Der Verlust jedes Tieres ist schmerzhaft, vor allem für den Halter. Andererseits sterben in unbeaufsichtigten Schafherden in den Alpen über 4000 Schafe pro Jahr, meist qualvoll an Krankheiten und Verletzungen. Zudem: Sind die Herden begleitet oder geschützt, ist das Risiko eines Wolfsrisses nur noch klein. Deshalb: Entweder die hochsubventionierte und ökologisch fragwürdige Schaf­alpung im Gebirge reduzieren, oder die Herden richtig schützen. Dies reduziert die Verluste und hilft der Biodiversität.

Schicken wir also das Jagdgesetz mit einem Nein an den Bund zurück und geben ihm den Auftrag, bei einer neuen Version den Artenschutz in den Vordergrund zu stellen, und nicht jagdliche Trophäen oder die Beseitigung von Grossraubtieren als potenzielle Konkurrenten. Das heisst, gefährdete Arten wirkungsvoll vor unnötiger Bejagung schützen. Und in das ökologische Gleichgewicht nur dort eingreifen, wo Problemtiere nicht mehr tragbar sind.

André Guntern, Präsident Pro Natura Zug, Komitee Nein zum Jagdgesetz, Baar

In der Debatte zum Jagdgesetz las ich, dass Biber und Luchs besser geschützt wären oder dass das neue Gesetz ein gutschweizerischer Kompromiss sei. Das Gesetz bringt zwar Verbesserungen mit sich, doch wurden viele Chancen verpasst. So wurde etwa die Jagd auf Birk- und Auerhuhn nicht verkürzt oder ganz abgeschafft. Neu kann der Bundesrat in eigener Kompetenz geschützte Arten auf die Liste der regulierbaren Arten setzen – so etwa auch Biber, Luchs, Graureiher oder Fischotter. Diese Arten sind also nicht wirklich besser geschützt als zuvor. Die Kantone können in eigener Regie über Abschüsse der «regulierbaren Arten» entscheiden und diese anordnen, noch bevor Schäden angerichtet wurden. Bisher brauchte es dazu die Genehmigung des Bundes, was verhindert hat, dass Kantone die Vorgaben unterschiedlich streng ausgelegt haben. Die Umweltschutzverbände, u.a. Bird Life Schweiz, haben sich in der Beratung des Jagdgesetzes ebenso eingebracht wie die Jagdvereine und sind überzeugt, dass eine Revision notwendig ist. Doch einige massive Verschlechterungen des Artenschutzes können nicht hingenommen werden. Für das Zusammenleben von Mensch und Tier in der dicht besiedelten Schweiz ist die Regulierung von gewissen Wildtierbeständen sinnvoll. Dafür braucht es klare und massvolle Regelungen. Dies ist mit dem neuen Gesetz nicht mehr gegeben, Abschüsse auf Vorrat würden leider möglich. Deshalb stimme ich am 27. September Nein zur Revision des Jagdgesetzes. Dann müssen Bundesrat und Parlament die notwendigen Korrekturen vornehmen, um ein zeitgemässes Jagdgesetz zu haben, in Kraft zu setzen, umzusetzen.

Anna Spescha, Präsidentin Zuger Vogelschutz, Kantonsrätin SP, Zug