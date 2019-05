Leserbrief Zwei Meinungen zur Abstimmung über das Waffenrecht Zum Leserbrief von Myra Tönz («Zentralschweiz am Sonntag», Zuger Ausgabe, vom 5. Mai) und zur Abstimmung über die Änderung der Waffenrichtlinie

Ich gratuliere Myra Tönz zu ihrem Mut, ihre Einstellung zu veröffentlichen. Viele links denkende Schweizer Bürgerinnen und Bürger (EU-Turbos) getrauen sich nicht öffentlich ihre Meinung kundzutun. Myra Tönz schreibt über Sein oder Nichtsein, über Freiheit oder Unfreiheit. Aber genau um das geht es. Leider vergleicht sie Äpfel mit Birnen, denn zum heutigen Zeitpunkt gibt es drei Waffenkategorien: 1. meldepflichtige Waffen, 2. bewilligungspflichtige Waffen und 3. verbotene Waffen. Alle Waffen in diesen drei Kategorien sind heute schon bei der Polizei registriert.

Was uns Schützen stört, ist die Tatsache, dass nach einer Annahme des EU-Waffenrechts ein Teil der bewilligungspflichtigen Waffen (Sturmgewehre) in die Kategorie der verbotenen Waffen verschoben werden. Das sind Waffen, mit denen schon seit 62 Jahren in der Schweiz der Schiesssport ausgeübt wird, also lange bevor es die EU überhaupt gab. Nach einer Annahme des EU-Waffenrechts müsste man für diese Waffen eine Ausnahmebewilligung statt des bisherigen Waffenerwerbscheins bean‑ tragen. Diese Bewilligung wird mit Sicherheit nur 5 Jahre gültig sein, wie jene des Europäischen Feuerwaffenpasses. Wir kennen lediglich das Gesetz, aber nicht dessen Vollzugsverordnung.

Was versteht Myra Tönz unter einem Waffenschein? Etwa die der Polizei gemeldeten Waffen, einen Waffenerwerbsschein, einen Waffentragschein oder eine Ausnahmebewilligung für verbotene Waffen oder gar für alle einen Europäischen Feuerwaffenpass? Unser jetziges Gesetz reicht völlig aus und hat nichts zu tun mit der von Myra Tönz angeführten Fahrtauglichkeit und den damit verbundenen formell einschneidenden Vorschriften, denen die älteren Autofahrer unterworfen sind. Formalitäten haben wir Schützen heute schon genügend. Kriminelle und Terroristen werden sich sicher nicht an diese Gesetze halten, da diese Waffen weder registriert noch bewilligt sind.

Also werden bei der Annahme des EU-Waffenrechts nur unbescholtene Bürger, Schützen, Waffensammler und Jäger bestraft. Die EU stünde wohl in vielen Bereichen besser da, würde sie vor der eigenen Tür ihren Mist auskehren und endlich aufhören, das Schweizer Volk mit derlei Vorschriften zu schikanieren. Wenn die EU schon in diesem Bereich regulieren will, so täte sie gut daran, für jedes EU-Land eigens zugeschnittene Waffenrichtlinien zu erstellen. Man kann doch in Europa nicht alle Staaten in den gleichen Topf werfen.

Ich erinnere mich noch gut an den 13. Februar 2011, als unsere Bundesrätin Simonetta Sommaruga frustriert vor die Medien trat, um das Abstimmungsresultat der Initiative «Schutz vor Waffengewalt» zu kommentieren. Sie äusserte sich damals dahingehend, das letzte Wort sei zu diesem Thema noch lange nicht gesprochen. Sie werde sich weiterhin persönlich einsetzen, um ans Ziel zu kommen. Vermutlich hat sie in der Zwischenzeit bei ihren Bittwallfahrten nach Brüssel die EU-Vögte für sich gewinnen können. Es würde mich nicht wundern, wenn dem so wäre. Das nennt man Demokratie. Ich empfehle allen, ein kräftiges Nein in die Urne zu legen.

Guido Peter, Menzingen

Schusswaffen sind ein heikles Thema. Sie können Bedrohung oder Garant für Sicherheit sein. Schusswaffen retten Leben oder richten Fürchterliches an, egal wo. Nicht aber in der Schweiz. Die Tötungsrate auf 100 000 Einwohner liegt bei 0,045 Prozent (Stand 2016). Doch kommen wir zum eigentlichen Problem bezüglich der EU-Waffenrichtlinie: die Fremdbestimmung. Die EU hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass dieses Gesetz nur ein erster Meilenstein sei. 2022 und 2027 wird nochmals über das Gesetz beraten und dieses wird dannzumal mit einer sehr hohen Eintretenswahrscheinlichkeit revidiert.

Das alles wird aber keinen grossen Einfluss auf die Statistik der Schusswaffenverbrechen haben. Nirgends. Denn nicht nur die Schweiz, sondern auch Europa hat kein Problem mit Schusswaffen. Jedenfalls nicht mit legal erworbenen Waffen. Bei Terroranschlägen wurden jedes Mal Schusswaffen verwendet, die schon heute illegal sind – oder sie wurden auf dem internationalen Schwarzmarkt gekauft. Müssen wir also bei einer Ablehnung wirklich eine Kündigung des Schengen/Dublin-Abkommens befürchten? Wird es plötzlich kilometerlange Staus an den Grenzen geben, die es schon vor Schengen/Dublin nur und auch trotz Schengen/Dublin ausschliesslich zu den Spitzen-Reisezeiten gab respektive gibt? Wird die Schweiz als Wirtschaftsstandort plötzlich unattraktiv und der Tourismus bricht ein? Nein! Denn wenn dem so wäre, weshalb ist zum Beispiel Deutschland, das aktuell gegen 27 (!) Artikel des Schengen/Dublin-Abkommens verstösst, immer noch Teil des Abkommens?

Der Stimmbürger möge sich nicht nur am Morgarten hüten, sondern auch vor den Schwarzmalereien der «Classe politique». Denken wir an die Worte eines wirklich grossen Staatsmannes, nämlich Benjamin Franklin: «Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren!» Deshalb Nein zur EU-Waffenrechtlinie!

Daniel Gruber, Zug