Preisgünstiges Wohnen in Zug: Zwei Mieter erfüllen die Kriterien nicht Der Zuger Stadtrat äussert sich zum Thema preisgünstiges Wohnen.

In der Stadt Zug wird regelmässig überprüft, wer Anrecht hat auf preisgünstige Wohnungen. Bild: Matthias Jurt (9. April 2020)

Die Stadt Zug verfügt aktuell über nahezu 300 sogenannte preisgünstige Wohnungen. Wohnungen also, die in der Gemeinde mit überdurchschnittlich hohen Mieten relativ erschwinglich bleiben. Im Jahr 2017 gab es eine neue Richtlinie für die Zuteilung dieser Wohnungen und in diesem Rahmen eine Überprüfung der bestehenden Mieterschaft. Diese hat ergeben, dass 21 Mieter die Kriterien nicht mehr erfüllen. Ihnen wurde gekündigt. Zwei Mieter sind allerdings bis heute nicht ausgezogen.

Das geht aus einer Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation zum Thema preisgünstiges Wohnen hervor. Diese reichte Etienne Schlumpf im Namen der FDP-Fraktion Ende April im Grossen Gemeinderat ein. Der genaue Grund, warum die beiden Mieter immer noch in den preisgünstigen Wohnungen sind, wird nicht genannt. Allerdings teilt der Stadtrat mit, dass mit ihnen eine Einigung betreffend Auszug getroffen wurde. So werde eine Partei im Rahmen der Pensionierung im Jahr 2021 die Wohnung verlassen, die andere Partei befinde sich auf der Warteliste für eine preisgünstige Alterswohnung.

Nächste Überprüfung erfolgt erst 2022

Die Stadt Zug überprüft eigentlich alle drei Jahre, ob die Mieter der preisgünstigen Wohnungen die Voraussetzungen dafür noch erfüllen. Folglich wäre die nächste Überprüfung in diesem Jahr angestanden. Doch wegen der Covid-19-Pandemie werde diese um zwei Jahre auf 2022 verschoben, heisst es in der Antwort auf die Interpellation. Allerdings sind die Mieter vertraglich verpflichtet, der Stadt Zug mitzuteilen, wenn sie die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Die zuständige städtische Abteilung Immobilien sei «mehrfach proaktiv von ihren Mieterinnen und Mietern kontaktiert» worden, «um auf geänderte oder vorübergehend ändernde Belegungs- und Einkommensverhältnisse hinzuweisen», heisst es im besagtem Dokument weiter.

114 Mietparteien hätten zudem die in den Richtlinien definierte Altersgrenze von 70 Jahren erreicht. Ab jener finde keine Überprüfung mehr statt.

Unterschiedliche Zahlen beim Anteil

Aus der Antwort des Stadtrats geht auch die Gesamtzahl an Zuger Wohnungen hervor, die unter die Bezeichnung «preisgünstig» fallen. Neben den städtischen sind das auch 1062 Einheiten der Wohnbaugenossenschaften oder der Korporation. Die total 1358 preisgünstigen Wohnungen entsprechen gemäss Angabe des Stadtrats Ende 2019 einem Anteil von rund 9,2 Prozent. Einer Studie der Zürcher Immobilienfirma Wüst Partner AG zufolge habe dieser Anteil im Januar 2020 hingegen bei 7 Prozent gelegen. (bier)