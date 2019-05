Zwei Verletzte und einige Fragezeichen nach Trunkenfahrt in Zug Eine Fussgängerinsel gerammt hat ein Auto mit mehreren alkoholisierten Personen an Bord hat eine Fussgängerinsel auf der Chamerstrasse in Zug gerammt. Zwei Männer verletzten sich dabei, die Umstände sind allerdings unübersichtlich.

Das Auto rammte mitten auf de Chamerstrasse eine Fussgängerinsel. (Bild Zuger Polizei (Zug, 5. Mai, Zug)

(zim/pd/sda) Nach einem feuchtfröhlichen Abend stiegen die Männer ins Auto, kamen aber bloss rund 200 Meter weit und verunfallten in der Nacht auf Sonntag gegen 3.45 Uhr auf der Chamerstrasse, Höhe Rank, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Die drei Insassen im Alter von 32, 38 und 50 Jahren waren alkoholisiert, einer verletzte sich leicht, ein zweiter erheblich. Der Pikett-Staatsanwalt hat für alle eine Blutprobe im Spital angeordnet.

Das Auto und die Fussgängerinsel wurden beim Unfall stark beschädigt. (Bild Zuger Polizei (Zug, 5. Mai 2019)

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen ist unklar, ob noch eine vierte Person im Auto mitgefahren ist und wer der Lenker ist. Für die Bergung der Patienten, die Sachverhaltsaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Chamerstrasse vorübergehend komplett gesperrt werden. Weil aus dem Unfallfahrzeug Öl lief, kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Selbstunfall unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn A4a in Cham

Dieses Unfallauto erlitt Totalschaden. (Bild Zuger Polizei (Cham, 5. Mai 2019)

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, kurz nach 3 Uhr, fuhr eine Autolenkerin von Luzern her kommend auf der A4a in Richtung Zug/Baar. In der Unterführung der Verzweigung Blegi verlor sie nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden die Kontrolle über ihr Auto. Dieses prallte in die Mauer, wobei das Fahrzeug Totalschaden erlitt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 20'000 Franken. Die 37-jährige Lenkerin wurde nicht unverletzt. Eine bei ihr durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Frau wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.