Zweites Schieber-Jassturnier auf dem Gastschiff Yellow Die Organisation GGZ@Work führt ein weiteres Jassturnier auf dem Schiff Yellow im Zuger Hafen durch. Am Sonntag, 24. Februar, ist es wieder soweit. Auf die Gewinner warten Sachpreise im Wert von 500 Franken.

Die erste Ausgabe des Jassturniers auf dem Gastschiff Yellow war ein Erfolg. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Februar 2018))

Am Sonntag, 24. Februar, heisst es auf dem Gastschiff Yellow am Steg Schützenmatt in Zug wieder «guet jass». Bereits zum zweiten Mal wird beim Schieber-Jassturnier ab 16 Uhr um Sachpreise im Wert von 500 Franken um die Wette geschoben und gestochen, wie die Organisatoren von GGZ@Work mitteilen.

Der Einzelschieber mit zugelostem Partner wird in vier Durchgängen zu acht Runden mit Deutschschweizer Jasskarten gespielt. Auf den Jasser mit der höchsten Punktzahl wartet ein Geschenkkorb der Metzgerei Rogenmoser im Wert von 250 Franken. Der Zweitplatzierte gewinnt eine von GGZ@Work hergestellte Schuhbank aus Palettenholz. Und auch der Jasser auf Rang drei kann sich über einen Sachpreis im Gegenwert von 100 Franken freuen.

Es gibt noch ein paar Plätze

Es sind laut Mitteilung noch ein paar der 40 Startplätze frei, es empfiehlt sich eine rasche Reservierung. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Das Startgeld beträgt 39 Franken und beinhaltet ein Nachtessen mit Dessert. Platzreservationen sind telefonisch unter 041 748 51 70 möglich oder per Mail an event@ggz.ch.

Im offenen Aufenthalts- und Begegnungsraum der Mittagsbeiz erhalten von Armut Betroffene in den Wintermonaten täglich ein frisch zubereitetes Mittagesmenü mit Suppe oder Salat für 5 Franken. Von Mai bis September dient das Schiff mit 26 Schlafplätzen, Küche, Freideck und Badeplattform als Location für Klassenlager. Zudem steht es auch für Gruppen- und Privatanlässe zur Verfügung. (rh/pd)