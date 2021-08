Vereine/Verbände Projekt baut Brücken zwischen Mangel und Überfluss Die Reformierte Kirche spendet 8000 Franken und beteiligt sich an Sammelaktionen von «Tischlein deck dich».

Thomas Bär (Kirchenrat Reformierte Kirche Kanton Zug) und Yolanda Fässler (GGZ) im Gespräch in der Lebensmittelabgabestelle. Bild: PD

Im Märchen der Gebrüder Grimm erhält ein Bursche einen unscheinbaren kleinen Tisch, wenn man zu dem sagt: «Tischchen, deck dich!», dann ist er mit den herrlichsten Speisen gedeckt. Ganz so funktioniert die Lebensmittelhilfe nicht, aber wenn man in diesem Bild des Märchens bleibt, so konnten im Jahr 2020 in der gesamten Schweiz fast 20 Millionen Teller gefüllt werden. Das schaffte der Verein «Tischlein deck dich» in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und mit Hilfe von Spenden. Die Lebensmittel werden von vielen Unternehmen und Geschäften gespendet oder von Freiwilligen gesammelt. So wird eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel gebaut.

Im Kanton Zug betreibt die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug (GGZ) die Logistikplattform Zentralschweiz und die Lebensmittelabgabestelle in Baar sowie neu auch eine in Unterägeri. Dort stehen keine gedeckten Tische, aber jeden Dienstag (Baar) und Freitag (Unterägeri) können armutsbetroffene Menschen gegen einen symbolischen Betrag von einem Franken Lebensmittel in Empfang nehmen.

350 Zugern kommen diese Lebensmittel zugute

Zurzeit kommen diese Lebensmittel 350 Menschen zugute, die von 100 Bezügerinnen und Bezügern abgeholt werden. Es sind nicht Menschen, die vor Hunger mit Blechnapf und Löffel klappern. Aber die Lebensmittel entlasten ihr schmales Haushaltsbudget und machen dafür anderes für sie oder ihre Kinder möglich. Damit leisten sie einen wichtigen sozialen Beitrag an die Gesellschaft. Gleichzeitig retten sie mit ihrem ökologisch nachhaltigen Konzept auch Lebensmittel und tragen so zum respektvollen Umgang mit Lebensmitteln bei. Auftrag der Kirche ist es, Menschen in ihrer Not beizustehen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Neben den wichtigen Aufgaben wie Seelsorge, Beratung und Begleitung spendet die Reformierte Kirche jährlich elf Prozent der Steuereinnahmen für konkrete Hilfsprojekte.

Aus dem Ertragsüberschuss aus dem Jahr 2020 von 690000 Franken fliessen 160000 Franken in Hilfsprojekte im In- und Ausland. Darunter sind elf Projekte ganz konkret aus dem Kanton Zug, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, armutsbetroffenen Menschen und Frauen in Not zugutekommen. Die kirchliche Kommission für Ökumene, Mission und Entwicklung entschied, dass auch die Logistikplattform für die Lebensmittelhilfe in der Zentralschweiz der GGZ mit 8000 Franken bedacht wird. Unter der Koordination von Kirchenrat Thomas Bär sammelt die Reformierte Kirche jedes Jahr im Advent gut haltbare Lebensmittel, die dann im Januar an den Lebensmittelabgabestellen verteilt werden.