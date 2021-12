Kolumne «Zuger Ansichten»: Zwischen Schnee und Tee Kantonsrat Patrick Iten fasst das politische Geschehen im Zuger Kantonsrat im Jahr 2021 zusammen. Patrick Iten, Kantonsrat Mitte, Oberägeri Drucken Teilen

Dieser Beitrag entstand zwischen Schneeschaufeln und Teetrinken. Das aktuelle Wetter passt perfekt zur sinnlichen Zeit und zugleich für mich, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Ich nehme mir die Zeit, um über das politische Geschehen im 2021 nachzudenken. Insgesamt war ich in diesem Jahr an zehn Kantonsratssitzungen. Da ich Stimmenzähler bin, gingen bei diesen Sitzungen jeweils eine Bürositzung voran und weiter nahm ich an sechs Tagen an Kommissionssitzungen teil. Natürlich gab es unzählige Stunden an Vorbereitung, Einlesen, Fraktionssitzungen oder eigene Vorstösse zu erarbeiten und einreichen. Wie sie sehen können, wurde es mir als Kantonsrat nicht langweilig.

Beim Rückblicken kommen mir vor allem meine Interpellation und meine Kleine Anfrage in den Sinn. Zum einen habe ich im Frühling die Interpellation Tiefenbrunnen bei der kantonalen Verwaltung eingereicht. Diese wurde inzwischen beantwortet und wird voraussichtlich an der Kantonsratssitzung von nächster Woche behandelt. Bei dieser Interpellation hat mich besonders die Vorgehensweise gestört, dass die kantonale Verwaltung eine eigene Energieversorgung aufbaut – dabei hat es gleich neben dem Haus einen neuen Wärmeverbund, dem man sich hätte anschliessen können.

Wärmeverbünde leben von grossen Abnehmern, wie es die kantonale Verwaltung wäre. Mit ihren neuen Tiefenbrunnen kann die Verwaltung sicher den CO2-Ausstoss auf null senken, aber ich bin der Meinung, das ist «Gärtlidenken». Mit einem Anschluss statt eigenen Tiefenbrunnen könnte man den bestehenden Verbund indirekt fördern, und zusätzlich könnten sich noch viele Private anschliessen. Somit hätte man in der Summe noch mehr CO2 eingespart. Zudem finde ich es «schicker», wenn mit diesem Anschluss Steuergelder wieder zurückfliessen könnten in lokale Projekte. Ich werde an der nächsten Kantonsratssitzung meine Gedanken über die Beantwortung der Interpellation mit dem Rat teilen.

Meine Kleine Anfrage bezüglich der Liquidität des Kantons hat durchaus Wellen geschlagen. Denn in deren Beantwortung hat sich gezeigt, dass es unserem Kanton, wie es unser Finanzdirektor so schön sagte, verdammt gut geht. Ja, der Kanton Zug steht finanziell hervorragend da. Bei der sehr guten, ausführlichen Beantwortung der Kleinen Anfrage waren die Erläuterungen überaus eindrücklich. Darin konnte man entnehmen, dass die liquiden Mittel von heute, 1,4 Milliarden Franken, bis zum Jahr 2025 bis auf 2,05 Milliarden Franken ansteigen werden. Diese Zahlen müssen den Anstoss geben, um die Finanzplanung und Steuerpolitik im Kanton Zug neu anzupassen. Es kann nicht sein, dass der Kanton unaufhörlich Vermögen auf die Kosten der Steuerzahler anhäuft. Ich bin klar der Meinung, dass diesbezüglich etwas geschehen muss. Nur die Steuern zu senken, wird das Problem nicht oder nur bedingt lösen.

Im Ganzen denke ich besonders an den Mittelstand, welcher dabei entlastet werden könnte, zum Beispiel mit der Senkung der Einkommenssteuer. Das würde indirekt helfen, dass letztendlich jeder etwas mehr im Portemonnaie hätte. Dadurch könnten mehr Leute beispielsweise die teuren Mietwohnungen im Kanton Zug bezahlen. Das wäre eine indirekte Förderung von günstigem Wohnungsbau.

Wie Sie sehen, kann es ganz guttun, etwas Schnee zu schaufeln. Es tut gut, den Weg wieder zu räumen und das Gute ins neue Jahr mitzunehmen. Danke, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick in meine spannende Arbeit im Kantonsrat geben konnte. Ich wünsche Ihnen ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.