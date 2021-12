Zuger Strafgericht Anzeige wegen mutmasslicher Schändung folgt acht Jahre später Sexuelle Handlungen mit einem Kind: Ein anspruchsvoller Fall beschäftigt das Zuger Strafgericht. Die Ausgangslage ist aus mehreren Gründen schwierig.

Die Vorwürfe sind unappetitlich und wiegen schwer: Wegen mehrfacher sexueller Handlung mit einem Kind sowie mehrfacher Schändung desselben sass Anfang Woche ein 43-jähriger Mann vor dem Zuger Strafgericht. Die grosse Krux an der Geschichte: Die mutmasslichen Taten liegen neun respektive zehn Jahre zurück. Eine Anzeige reichte das potenzielle Opfer erst acht Jahre danach ein.

Die Vorgeschichte: Der seit 2010 im Kanton Zug wohnhafte Sri Lanker, der heute verheiratet und Vater einer dreijährigen Tochter ist, lebte seinerzeit in einem patchworkartigen Familienkonstrukt, allesamt Landsleute des Beschuldigten. Darunter ein damals 12- respektive 13-jähriges Mädchen, zu dem er keine verwandtschaftliche Beziehung hatte, es nach eigenen Aussagen jedoch wie eine eigene Tochter ansah. Das an Epilepsie leidende Mädchen hatte seinen Vater früh verloren, die Mutter lebte ebenfalls in der gemeinsamen Wohnung. Die Verhältnisse sind offenbar alles andere als einfach gewesen, die Polizei stand aus unterschiedlichen Gründen wiederholt vor der Wohnungstür.

In dieser Wohnung soll sich der Beschuldigte nachts wiederholt ins Zimmer des schlafenden Mädchens begeben und sich an ihm vergangen haben, indem er die Kleidung des Mädchens nach oben schob und sein erigiertes Glied an ihrer Vagina bis zum Erguss rieb. Auch habe er ihre Brüste angefasst. Laut Anklageschrift habe das Mädchen «in einzelnen Fällen» – halb im Schlaf oder schlaftrunken – versucht, den Mann von sich zu drücken, was ihr nicht gelungen sei. Die Übergriffe hätten jeweils zwei bis drei Minuten gedauert.

Aussagen im Kern gleich geblieben

Was den Fall in seiner Beurteilung besonders anspruchsvoll macht, so führt der Staatsanwalt aus, ist zum einen – wie eingangs notiert – die mittlerweile verstrichene Zeit. Zum anderen, dass es dazu Berichte von ausschliesslich zwei Personen gibt und damit Aussage gegen Aussage steht. Der Staatsanwalt jedoch gibt sich überzeugt, dass die Vorwürfe der jungen Frau nicht aus der Luft gegriffen sind, zumal sie die Begebenheiten in all den Jahren wiederholt geäussert habe. Beispielsweise gegenüber ihrer Mutter wie auch gegenüber Betreuungspersonal im Zuge ihrer Aufenthalte in der Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Littenheid, wo das Mädchen sich aus diversen Gründen mehrfach in Behandlung begab.

«Dabei sind ihre Aussagen im Kern stets dieselben geblieben»,

untermauert der Staatsanwalt seine Überzeugung, dass das Mädchen die Vorkommnisse nicht erfunden hat oder bewusst konstruierte Falschaussagen macht.

Auffällig an der Sache sei zudem, dass der Beschuldigte bei der konkreten Konfrontation mit den Vorwürfen grundsätzlich nicht auf diese eingehe, sondern stets auf sein Verhältnis zu der jungen Frau und zu ihrem allgemeinen Verhalten zu sprechen komme. Vom Gericht nach Letzterem befragt, antwortete der Beschuldigte, dass sein Verhältnis zu ihr zunehmend angespannt gewesen sei. Aus seiner Sicht kenne die junge Frau keine Grenzen, wenn es darum gehe, etwas zu erreichen. «Wenn sie etwas will, schreckt sie vor nichts zurück», so übersetzte es der Dolmetscher des Angeklagten sinngemäss. Mehrmals – so später auch als Schlusswort der Verhandlung – äusserte der Beschuldigte kurz und knapp, er habe die Taten nicht begangen. Warum sie erst acht Jahre später Anzeige erstattete, könne er sich auch nicht erklären.

Der Staatsanwalt bleibt bei seiner Überzeugung, dass die Aussagen der Klägerin glaubwürdig seien und der Angeklagte seine Position als Vaterersatz ausgenutzt habe. Er hält an seiner Forderung von 30 Monaten Freiheitsstrafe fest, davon 10 im Vollzug und 20 auf Bewährung von zwei Jahren. Dies für die mehrfache sexuelle Handlung an einem Kind sowie für mehrfache Schändung. Sein Eventualantrag fordert einen Schuldspruch für mehrfache sexuelle Nötigung anstelle der Schändung. Dies, falls das Gericht anerkennt, dass das Mädchen während der Vorfälle im Wachzustand war und sich somit – erfolglos – gegen die Übergriffe gewehrt hätte. In diesem Fall beantragt der Staatsanwalt 36 Monate Gefängnis, davon deren 12 im Vollzug.

Eine «Tendenz zur Unwahrheit»

«Naturgemäss» ganz anderer Ansicht ist der Verteidiger, er fordert die vollumfängliche Abweisung der Anträge und einen Freispruch. Er stellt bei den Aussagen der Klägerin «gravierende Diskrepanzen» fest, einmal seien die Erinnerungen schemenhaft, dann wieder konkret, und doch immer wieder widersprüchlich. In den Einvernahmen habe sie auch nie mit Sicherheit benennen können, dass es sich beim unerwünschten nächtlichen Besuch tatsächlich um den Beschuldigten gehandelt habe, sie habe dies primär aufgrund eines Biergeruchs festgestellt, sein Gesicht habe sie nie gesehen.

Die junge Frau habe wiederholt unterschiedliche Aussagen getätigt, was sie in seinen Augen «unglaubwürdig» mache, so der Verteidiger weiter. Auch ihre Mutter habe eingeräumt, dass ihre Tochter wiederholt gelogen habe. Ähnliches habe das Personal in Littenheid geäussert.

«Sie hat eine Tendenz, die Unwahrheit zu sagen»

hält der Verteidiger fest. Dass das mutmassliche Opfer den mutmasslichen Täter nicht eindeutig identifizieren könne, sei die eine Schwierigkeit; die andere läge darin, dass aus dem Umfeld der jungen Frau keine einzige Person eine Aussage machen könne, welche den Beschuldigten belaste, geschweige denn pädophile Neigungen annehmbar werden liesse. Angesichts all dessen sei auf die geltende Unschuldsvermutung zu pochen.

In einem kurzen Konter räumt der Staatsanwalt zwar einige Ungereimtheiten bei den Aussagen der Klägerin ein, begründet diese jedoch damit, dass sie damals ein Kind war und wegen der Epilepsie unter Medikamenten stand. Er bleibt dabei, dass die Aussagen des mutmasslichen Opfers die glaubhafteren seien. Das Gericht hat nun zu befinden und will am Mittwoch zu einem Urteil kommen.